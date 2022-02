Anna Frank non fu tradita da un ebreo: libro sospeso, l’editore si scusa (Di martedì 1 febbraio 2022) Retromarcia. Anna Frank non fu tradita da un ebreo che rivelò ai nazisti il suo nascondiglio. “Mi scuso e procedo a sospendere la pubblicazione del libro ‘Chi ha tradito Anna Frank’”. A fare il passo indietro è niente meno che la casa editrice olandese Ambo Anthos, al centro dell’attenzione dei media internazionali due settimane fa per aver pubblicato appunto il libro ‘The Betrayal of Anne Frank‘, scritto da Rosemary Sullivan in collaborazione con un ex agente dell’Fbi Vince Pankoke. Gli autori del libro sostenevano di aver scoperto che era stato un notaio ebreo, Arnold van den Bergh, a dare la soffiata ai nazisti sul nascondiglio dove si nascondeva la famiglia Frank. Ma dopo la ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Retromarcia.non fuda unche rivelò ai nazisti il suo nascondiglio. “Mi scuso e procedo a sospendere la pubblicazione del‘Chi ha tradito’”. A fare il passo indietro è niente meno che la casa editrice olandese Ambo Anthos, al centro dell’attenzione dei media internazionali due settimane fa per aver pubblicato appunto il‘The Betrayal of Anne‘, scritto da Rosemary Sullivan in collaborazione con un ex agente dell’Fbi Vince Pankoke. Gli autori delsostenevano di aver scoperto che era stato un notaio, Arnold van den Bergh, a dare la soffiata ai nazisti sul nascondiglio dove si nascondeva la famiglia. Ma dopo la ...

