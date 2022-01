Pechino 2022 | Kristian Ghedina | “Goggia ha difficoltà a controllare gli sci”

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Sofia? E’ simile a me: anche io ho sempre amato l’aggressività, la voglia di arrivare in fondo per primo, ma ho come l’impressione che ultimamente lei abbia dellepienamente quello che succede sotto ai suoi sci”. L’ex sciatore azzurroparla così della fuoriclasse bergamasca in un’intervista esclusiva al magazine ‘Mow’ a pochi giorni dal via dei Giochi Invernali di. “Le gare probabilmente saranno organizzate benissimo e capisco che sia giusto dare visibilità anche a tutto l’Oriente – aggiunge l’ex velocista di Pieve di Cadore, vincitore in carriera di tre medaglie iridate e di 13 gare in Coppa del Mondo – però è un po’ più difficile ‘sentire’ un evento del genere in un luogo come“. E conclude: “Ho il ...