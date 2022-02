Le proteste dei camionisti canadesi non c’entrano con questo video (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 29 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una carovana di camion percorrere lentamente la strada di una città. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «I #camionisti #italiani ora si stanno mobilitando con i camionisti #australiani. Uniamo le forze #Insieme al #Canada. #Nessuno è libero finché non siamo #Tutti #liberi. È una cosa bellissima, decideranno le persone.#TruckersForFreedom2022 #ConvoyForFreedom2022 #ConvoyToOttawa #trudeaumustresign». Il riferimento è alla manifestazione Freedom convoy, una protesta in atto in Canada in questi giorni, organizzata dai camionisti contro la vaccinazione obbligatoria richiesta alla categoria dal governo canadese a partire dal 15 gennaio 2022 per attraversare il confine ... Leggi su facta.news (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 29 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato unche mostra una carovana di camion percorrere lentamente la strada di una città. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «I ##italiani ora si stanno mobilitando con i#australiani. Uniamo le forze #Insieme al #Canada. #Nessuno è libero finché non siamo #Tutti #liberi. È una cosa bellissima, decideranno le persone.#TruckersForFreedom2022 #ConvoyForFreedom2022 #ConvoyToOttawa #trudeaumustresign». Il riferimento è alla manifestazione Freedom convoy, una protesta in atto in Canada in questi giorni, organizzata daicontro la vaccinazione obbligatoria richiesta alla categoria dal governo canadese a partire dal 15 gennaio 2022 per attraversare il confine ...

