Comunque siano andate le cose tra Letta e Conte, per il Pd è tempo di rifarsi una vita (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non è facile stabilire chi dica la verità tra Giuseppe Conte ed Enrico Letta. Mi riferisco, naturalmente, a quanto accaduto nella drammatica serata che ha preceduto l’elezione di Sergio Mattarella. Tutti abbiamo sentito Letta dichiarare, appena uscito dall’incontro con i leader della Lega e dei Cinquestelle, che non c’era ancora una decisione definitiva su nessun nome, e un minuto dopo Matteo Salvini dire che il nome c’era eccome, ed era quello di una donna, e infine Conte rilanciare la candidatura di Elisabetta Belloni, con tanto di campagna social e benedizione ufficiale di Beppe Grillo. Subito seguito dai tweet entusiasti di Giorgia Meloni. Tutti, il giorno dopo, abbiamo sentito Letta, in conferenza stampa, difendere Conte come le vittime di certe relazioni disfunzionali, arrivando ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non è facile stabilire chi dica la verità tra Giuseppeed Enrico. Mi riferisco, naturalmente, a quanto accaduto nella drammatica serata che ha preceduto l’elezione di Sergio Mattarella. Tutti abbiamo sentitodichiarare, appena uscito dall’incontro con i leader della Lega e dei Cinquestelle, che non c’era ancora una decisione definitiva su nessun nome, e un minuto dopo Matteo Salvini dire che il nome c’era eccome, ed era quello di una donna, e infinerilanciare la candidatura di Elisabetta Belloni, con tanto di campagna social e benedizione ufficiale di Beppe Grillo. Subito seguito dai tweet entusiasti di Giorgia Meloni. Tutti, il giorno dopo, abbiamo sentito, in conferenza stampa, difenderecome le vittime di certe relazioni disfunzionali, arrivando ...

