Kulusevski potrebbe lasciare la Juve | tre squadre sullo svedese!

(Di venerdì 28 gennaio 2022)lantus, sul calciatore svedese ci sono diversi club interessati. Con il grande arrivo di Dusan Vlahovic, le strategie di mercato bianconerero rivoluzionarsi. Infatti, se dopo l’infortunio di Chiesa,era diventato incedibile, adesso l’ex Parma non è più così intoccabile.ntus, calciomercatoSecondo il Corriere dello Sport,interessa fortemente a tre club: Everton cheprenderlo solo in prestito, Arsenal e Milan. Lantus però non intende lasciar partire il calciatore se non per un’offerta congrua. Piero Inferrera

sarebbe un bel rinforzo offensivo per il Milan di Stefano Pioli e il modulo della squadra rossoneraanche esaltarne le caratteristiche. La Juventus, inoltre, ha voglia di ...Qualcosa in casa Juventussbloccarsi sul fronte cessioni e in questo senso occhio a potenziali sviluppi per quanto riguarda Dejan. Lo svedese, legato alla società bianconera fino ...La Juventus, dopo aver chiuso il gran colpo Vlahovic, sta cercando di arrivare anche a Nandez del Cagliari, ma contemporaneamente valuta delle operazioni in uscita per fare un po’ di cassa. Potrebbe p ...Dejan Kulusevski potrebbe trasferirsi nella finestra di Gennaio. L'entourage del giocatore lo ha proposto anche al Milan ...