O forse sei tu : testo e significato della canzone di Elisa

Ventuno anni fa la sua vittoria con "Luce" fu fondamentale per la sua carriera. Da allora Elisa è tornata al Festival di Sanremo solo come ospite. Quest'anno, invece, l'artista, è in gara con la canzone "O forse sei tu". Il produttore del brano, Andrea Rigonat, è il marito di Elisa.

I pensieri di Elisa

L'artista friulana, in merito, afferma: "Non avevo mai pensato di rifarlo, era andata troppo bene la prima volta! Ma Sanremo in questi anni è in uno stato di grazia. Io poi non la vivo come una competizione, ma come un palco da cui lanciare un progetto importante".

Elisa e l'album "Ritorno al futuro/Back to the future"

Il progetto importante, al quale la cantante si riferisce è, infatti, il suo nuovo album, in uscita il 18 febbraio: "È metà in italiano e metà in ...

