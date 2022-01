**Quirinale: D'Alema e Bertolaso new entry nello spoglio** (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Sono Massimo D'Alema e Guido Bertolaso due delle new entry dello spoglio del secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Sono Massimo D'e Guidodue delle newdello spoglio del secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Advertising

pierchiaraluce : Commento dei voti a RaiRadioUno. Un voto addirittura a D'Alema che insomma, fa sempre colore. ?? #Quirinale - TV7Benevento : **Quirinale: D'Alema e Bertolaso new entry nello spoglio**... - paferro : Quirinale: un voto va a Massimo D’Alema. (Ancora niente per @StefanoPutinati: che ingiustizia!) - giulianol : RT @martinoloiacono: Qualcuno ha votato D’Alema. Finalmente un nome non divisivo. #Quirinale - DissidentePer : Ho sentito #agambenpresidente e d'Alema. Il secondo avrei preferito non sentirlo #Quirinale -