Fiumicino, grave incidente in Via della Scafa, strada chiusa: ciclista in condizioni critiche (Di martedì 25 gennaio 2022) Terribile incidente oggi pomeriggio in Via della Scafa in direzione Fiumicino, all'altezza del km 1 a Fiumicino (RM). La strada risulta provvisoriamente chiusa. Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto un automobilista ed un ciclista, provocando il ferimento grave di quest'ultimo. Al momento il traffico è deviato lungo percorsi alternativi con indicazioni in loco. Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell'Ordine, oltre che del 118, per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina

