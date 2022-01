VIDEO Sinner-De Minaur 3-0 | Australian Open 2022 | highlights e sintesi Primo set tirato | poi l’azzurro dilaga

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannikha sconfitto senza cedere alcun set l’o Alex denegli ottavi di finale degli, garantendosi così per la prima volta l’accesso nei quarti di finale in quel di Melbourne. L’altoatesino è tra i migliori otto di uno Slam per la prima volta dal Roland Garros 2020. Da quel momento all’attuale Australia, è passato parecchio tempo ed è arrivata anche una chiara maturazione da parte del ventenne numero 2 d’Italia, che sta rinsaldando sempre di più la sua posizione di top ten del tennis mondiale., Jannikdomina Dee raggiunge Matteo Berrettini ai quarti! Potevano esserci pericoli per il sostegno del pubblico a de ...

All'Australian Open Janniksupera il padrone di casa Alex De Minaur in tre set 7 - 6 6 - 3 6 - 4 e raggiunge Matteo Berrettini ai quarti. Non accadeva dal 1973 di avere due italiani ai quarti Slam, quando al Roland ...Una farfalla 'innamorata' di: sulla testa di Jannik per tutta la durata dell'intervista! A Naomi Osaka portò fortuna [Jannik Sinner ha sconfitto senza cedere alcun set l'australiano Alex de Minaur negli ottavi di finale degli Australian Open 2022, garantendosi così per la prima volta l'accesso nei quarti di finale in ...Jannik Sinner si è sbarazzato di Alex de Minaur e si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano ha giganteggiato sul cemento outdoor di Melbourne, domando l'ins ...