Omicron, Figliuolo: «Abbiamo raggiunto il picco della curva, contagi in discesa». Quarta ondata verso la fine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche l'Italia vede la fine della Quarta ondata Covid. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario dell'emergenza, ha parlato dell'andamento della... Leggi su ilmattino (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche l'Italia vede laCovid. Il generale Francesco Paolo, commissario straordinario dell'emergenza, ha parlato dell'andamento...

Advertising

HuffPostItalia : Secondo Figliuolo il picco è stato raggiunto per Omicron: 'Ora si va in discesa' - Corriere : «Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta an… - AleC226 : RT @SecolodItalia1: Figliuolo, superato il picco di Omicron: la curva è in discesa. Serve insistere su booster e vaccini ai bimbi https://t… - BlockchainClint : RT @Agenzia_Ansa: 'Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l'Omicron e si sta andando… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Il Generale #Figliuolo in #Lombardia: 'Siamo al Plateau di #Omicron, si va verso la discesa'. -