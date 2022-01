Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 24 gennaio 2022 | Trono Classico e Over (Di lunedì 24 gennaio 2022) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 24 gennaio 2022 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi La puntata di oggi dovrebbe iniziare con Gemma Galgani e con i consueti vecchi e nuovi litigi con Tina Cipollari. La dama torinese ha subito un’amara sorpresa: il cavaliere Massimo con il quale ha iniziato una conoscenza, è uscito anche Nada ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 24 gennaio 2022), 24è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 24, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diLa puntata didovrebbe iniziare con Gemma Galgani e con i consueti vecchi e nuovi litigi con Tina Cipollari. La dama torinese ha subito un’amara sorpresa: il cavaliere Massimo con il quale ha iniziato una conoscenza, è uscito anche Nada ...

zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano ritrova l’amore clamorosa new entry nel trono over - #Uomini #Donne… - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni: arriva un cavaliere 'amico' di Maria De Filippi - italiaserait : Uomini e Donne, arriva Luciano di C’è Posta per te: le anticipazioni del 24 gennaio - DonnaGlamour : Anticipazioni Uomini e Donne puntata 24 gennaio: Luciano Gianelli approda nel dating - infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 gennaio: Luciano da C’è posta al trono over -