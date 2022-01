Manuel Bortuzzo vuole abbandonare il GF Vip 6: “Lulù mi ama e comprende” (Di sabato 22 gennaio 2022) Il concorrente farà sapere la sua scelta definitiva durante la puntata di lunedì 24 gennaio 2022, ma pare proprio che non cambierà idea. Intanto ha scritto una lettera romantica e commovente per la principessa etiope, con la quale sta vivendo una storia d'amore: "Sei la vita che non riesco a vivere". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 22 gennaio 2022) Il concorrente farà sapere la sua scelta definitiva durante la puntata di lunedì 24 gennaio 2022, ma pare proprio che non cambierà idea. Intanto ha scritto una lettera romantica e commovente per la principessa etiope, con la quale sta vivendo una storia d'amore: "Sei la vita che non riesco a vivere". L'articolo proviene da DireDonna.

