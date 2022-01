Ligue 1 2021/2022: colpo Marsiglia in casa del Lens, vittoria e secondo posto (Di domenica 23 gennaio 2022) colpo del Marsiglia in casa del Lens nella ventiduesima giornata di Ligue 1 2021/2022. L’OM vince per 0-2 sul campo di una delle sorprese del campionato e così si riporta al secondo posto del campionato francese, a quota 40 punti e a meno dieci dal Psg capolista. Settimo posto per i padroni di casa che non riescono a tenere il ritmo degli ospiti e dopo due vittorie di fila trovano una sconfitta griffata da Payet nel primo tempo e Bakambu nella ripresa. Primo tempo a ritmi bassi, al 33? c’è però un calcio di rigore per gli ospiti. Dal dischetto va Payet e come sempre è infallibile. I padroni di casa a questo punto per tutto il secondo tempo provano a farsi vedere in ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022)delindelnella ventiduesima giornata di. L’OM vince per 0-2 sul campo di una delle sorprese del campionato e così si riporta aldel campionato francese, a quota 40 punti e a meno dieci dal Psg capolista. Settimoper i padroni diche non riescono a tenere il ritmo degli ospiti e dopo due vittorie di fila trovano una sconfitta griffata da Payet nel primo tempo e Bakambu nella ripresa. Primo tempo a ritmi bassi, al 33? c’è però un calcio di rigore per gli ospiti. Dal dischetto va Payet e come sempre è infallibile. I padroni dia questo punto per tutto iltempo provano a farsi vedere in ...

