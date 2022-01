Ispettori al Galeazzi: il “metodo apartheid” di Pregliasco non piace alla Regione Lombardia (Di sabato 22 gennaio 2022) Milano, 22 gen – Il servizio choc di Fuori dal coro continua a far discutere. Presso l’Ospedale Galeazzi di Milano, il regno di Fabrizio Pregliasco, a molti pazienti è stato negato l’intervento chirurgico in quanto sprovvisti di super green pass. Una sorta di «apartheid sanitaria» su cui il programma condotto da Mario Giordano ha inteso far chiarezza, viste le tante segnalazioni che erano arrivate alla sua redazione. Il servizio, naturalmente, ha fatto molto scalpore e suscitato parecchie polemiche. Il caso Pregliasco e lo scandalo al Galeazzi Lo stesso Pregliasco, ai taccuini del Primato Nazionale, non ha smentito, ma anzi confermato il modus operandi del Galeazzi: il non essere vaccinato è un’ulteriore discriminante per l’équipe medica che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 22 gennaio 2022) Milano, 22 gen – Il servizio choc di Fuori dal coro continua a far discutere. Presso l’Ospedaledi Milano, il regno di Fabrizio, a molti pazienti è stato negato l’intervento chirurgico in quanto sprovvisti di super green pass. Una sorta di «sanitaria» su cui il programma condotto da Mario Giordano ha inteso far chiarezza, viste le tante segnalazioni che erano arrivatesua redazione. Il servizio, naturalmente, ha fatto molto scalpore e suscitato parecchie polemiche. Il casoe lo scandalo alLo stesso, ai taccuini del Primato Nazionale, non ha smentito, ma anzi confermato il modus operandi del: il non essere vaccinato è un’ulteriore discriminante per l’équipe medica che ...

