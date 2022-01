LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 7-6 4-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro resta avanti nel 3° set (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Prima centrale dell’azzurro. 0-40 TRE PALLE BREAK Alcaraz!!!! Lo spagnolo può invertire la partita. 0-30 Momento di difficoltà per l’azzurro: Alcaraz lo inchioda dal lato del rovescio. 0-15 Alcaraz spinge senza fretta difendendosi e chiudendo con il diritto a sventaglio. 4-4 Rimonta nel game per Alcaraz che riporta il set in equilibrio. 40-30 Poteva fare di più l’azzurro sulla seconda di Alcaraz. 30-30 DIRITTO PROFONDO FUORI DI UN SOFFIO DI Berrettini! 15-30 Diritto in rete di Berrettini. 0-30 ERRORE DI DIRITTO DELLO SPAGNOLO DAL CENTRO DEL CAMPO! 0-15 Alcaraz ancora in ritardo con il diritto in corsa. 4-3 Nessun problema ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Prima centrale del. 0-40 TRE PALLE BREAK!!!! Lo spagnolo può invertire la partita. 0-30 Momento di difficoltà perlo inchioda dal lato del rovescio. 0-15spinge senza fretta difendendosi e chiudendo con il diritto a sventaglio. 4-4 Rimonta nel game perche riporta il set in equilibrio. 40-30 Poteva fare di piùsulla seconda di. 30-30 DIRITTO PROFONDO FUORI DI UN SOFFIO DI! 15-30 Diritto in rete di. 0-30 ERRORE DI DIRITTO DELLO SPAGNOLO DAL CENTRO DEL CAMPO! 0-15ancora in ritardo con il diritto in corsa. 4-3 Nessun problema ...

