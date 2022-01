Inserire il Bonus psicologo nel Milleproroghe: l’emendamento proposto dal dem Sensi – Il testo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo l’esclusione dalla Legge di Bilancio, il Partito Democratico tiene il punto sul Bonus salute mentale (Bonus psicologo). E oggi, il deputato dem Filippo Sensi, ha presentato un emendamento al Milleproroghe, al fine di trovare le coperture economiche e le norma per erogare questo sostegno per chi ha bisogno di sostegno psicologico, o di natura psicoterapica, ma non può accedervi. Nell’emendamento, come spiega Sensi, viene richiesto di «prevedere fondi appositi e fornire strumenti a chi ne ha bisogno, a beneficio e non a detrimento della sanità pubblica». Nell’emendamento si fa riferimento al programma triennale adottato dalle province autonome di Trento e Bolzano, con l’obiettivo estenderlo a tutto il territorio nazionale, volto «al potenziamento ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo l’esclusione dalla Legge di Bilancio, il Partito Democratico tiene il punto sulsalute mentale (). E oggi, il deputato dem Filippo, ha presentato un emendamento al, al fine di trovare le coperture economiche e le norma per erogare questo sostegno per chi ha bisogno di sostegno psicologico, o di natura psicoterapica, ma non può accedervi. Nel, come spiega, viene richiesto di «prevedere fondi appositi e fornire strumenti a chi ne ha bisogno, a beneficio e non a detrimento della sanità pubblica». Nelsi fa riferimento al programma triennale adottato dalle province autonome di Trento e Bolzano, con l’obiettivo estenderlo a tutto il territorio nazionale, volto «al potenziamento ...

