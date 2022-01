Highlights Sonego-Kecmanovic 4-6 | 7-68 2-6 | 5-7 | terzo turno Australian Open 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ildeglidel match tra Lorenzoe Miomir, valevole per ildegli. Sconfitta in quattro set per l’azzurro, che esce di scena dopo quasi tre ore e mezza di gioco e saluta Melbourne. 6-4 6-7 6-2 7-5 il punteggio in favore del serbo, bravo a rimontare un break di svantaggio nel set finale, raggiungendo per la prima volta in carriera la seconda settimana di uno slam.) SportFace.