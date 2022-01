Addio alla solita camicia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La coppia inossidabile composta da tailleur e camicia da ufficio oggi è minata da nuovi sostituti glamour. Cosa mettere sotto la giacca? Nel 2022, l’interrogativo apre un mondo di outfit diversi, proprio grazie al loro protagonista indiscusso, il blazer che comunque lo si scelga – in versione over o classica, allungato o cropped – dona un tocco elegante. Ecco 5 sottogiacca originali, ideali da provare ora e in vista della Primavera Estate, quando si trasformerà nel più fidato dei capispalla. Cosa mettere sotto la giacca: 5 look PE22 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La coppia inossidabile composta da tailleur eda ufficio oggi è minata da nuovi sostituti glamour. Cosa mettere sotto la giacca? Nel 2022, l’interrogativo apre un mondo di outfit diversi, proprio grazie al loro protagonista indiscusso, il blazer che comunque lo si scelga – in versione over o classica, allungato o cropped – dona un tocco elegante. Ecco 5 sottogiacca originali, ideali da provare ora e in vista della Primavera Estate, quando si trasformerà nel più fidato dei capisp. Cosa mettere sotto la giacca: 5 look PE22 guarda le foto ...

