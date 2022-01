Fiere, in tutta Europa slittano date 2022 manifestazioni design e arredamento (Di martedì 18 gennaio 2022) In tutta Europa, le principali Fiere del settore arredo spostano le date a causa del diffondersi della variante Omicron. Il Salone del Mobile di Milano ha annunciato proprio ieri lo slittamento a giugno e tutte le maggiori Fiere del settore dell’arredo all’estero cambiano le loro date: Maison Objet e Paris Déco Off a Parigi si svolgeranno dal 24 al 28 marzo; mentre Stockholm Furniture & Light Fair, il principale luogo d’incontro al mondo per scoprire tutte le novità del design scandinavo, si terrà dal 6 al 9 settembre 2022. “Siamo una fiera internazionale con espositori e visitatori che vengono da tutto il mondo, compresi i nostri vicini paesi scandinavi. Abbiamo un grande interesse e metteremo un grande impegno per l’edizione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) In, le principalidel settore arredo spostano lea causa del diffondersi della variante Omicron. Il Salone del Mobile di Milano ha annunciato proprio ieri lo slittamento a giugno e tutte le maggioridel settore dell’arredo all’estero cambiano le loro: Maison Objet e Paris Déco Off a Parigi si svolgeranno dal 24 al 28 marzo; mentre Stockholm Furniture & Light Fair, il principale luogo d’incontro al mondo per scoprire tutte le novità delscandinavo, si terrà dal 6 al 9 settembre. “Siamo una fiera internazionale con espositori e visitatori che vengono da tutto il mondo, compresi i nostri vicini paesi scandinavi. Abbiamo un grande interesse e metteremo un grande impegno per l’edizione ...

