Il misantropo in onda su rai 5

(Di sabato 15 gennaio 2022) Per il sabato pomeriggio di rai 5 Ilè l’opera teatrale pronta a tenere compagnia il pubblico. Si tratta forse della più nota opera commedia di Moliere, in questa occasione proposta nella versione del 1967. All’epoca l’adattamento fu firmato da Flaminio Bollini, con scene di Gianni Polidori e costumi di Misa D’Andrea. Il cast Nel cast troviamo Giancarlo Sbragia, Gianfranco Ombuen, Alberto Bonucci, Lea Massari, Giovanna Lenzi. E ancora il grande Gigi Proietti, affiancato da Paolo Todisco, Alfredo Senarica, Lia Angeleri, Gianni Macchia, Carlo Croccolo. La trama Protagonista della storia è Alceste unche non sopporta affatto le bugie mne. Questa sua avversione gli porta un odio verso gli uomini e al contempo lo rende brutalmente sincero verso chi lo circ. Alceste perde la testa per Celimene, ...

Ultime Notizie dalla rete

Dolore sotto chiave nasce come radiodramma nel 1958 ed è andato inl'anno successivo con ... Si ricordano qui: Il borghese gentiluomo e Ildi Molière (con le traduzioni di Cesare Garboli)......Keeping Up with the Kardashian è il vero modello precursore di The Ferragnez ed è andato in... lei seriosa, lui ironico; lei sicura di sé, lui goffo e impacciato; lei socievole, lui; ...