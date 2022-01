ViacomCBS spegne due canali (il 27 e il 49). Mediaset pronta a prenderseli

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tv, nuovo risiko al viaParamount e Spike Il Sole 24 Ore, pagina 21, di Andrea Biondi. Sta per finire l’avventura sul free-to-air dei, targati, Paramount Network e Spike. Le indiscrezioni che circolano da qualche giorno in rete trovano conferma. E a breve il colosso dell’entertainment Usa – guidato in Italia da Jaime Ondarza nella sua veste di executive vice president e general manager di Viacom Italia, Francia, Iberia, Medioriente, Grecia e Turchia – lascerà libere le posizioni 27 e 49 fra isul digitale terrestre. La conferma arriva proprio dal colosso Tv. «Italia – recita una nota inviata al Sole 24 Ore – guarda al futuro e continua la trasformazione del proprio business: stiamo costruendo un solido ...