Concordia | De Falco | ' Schettino quella notte fece un gesto scellerato'

telodogratis : Concordia, De Falco: “Schettino fece un gesto scellerato” - Diego_Pretini : Costa Concordia, cosa resta 10 anni dopo? L’intervista video a Gregorio De Falco (sì, la domanda sugli 'inchini' c'… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: 'Avremmo potuto salvarle tutte. Se ci fosse stata l’autorità a bordo…' Gregorio De Falco #13gennaio 2012 il naufragio… - FrancescoGrana : Costa Concordia, cosa resta 10 anni dopo? Guarda l’intervista di Diego Pretini a Gregorio De Falco… - annadl52 : RT @iltirreno: ?? COSTA CONCORDIA: 13 GENNAIO 2012-2022 - PARLA DE FALCO - Per l’Italia, quella notte, è stato l’eroe al quale aggrapparsi.… -

Lo ha detto il senatore Gregorio De, capitano di fregata a dieci anni dal naufragio della Costaall'isola del Giglio. 'Tornare qui significa per me riabbracciare idealmente le vittime ...Lo ha detto il senatore Gregorio De, capitano di fregata e all'epoca capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno, a dieci anni dal naufragio della Costaall'...Il capitano di fregata a dieci anni dal naufragio: "Oggi possiamo capire che quella non fu soltanto una tragedia marittima: si è creata a causa di un'azione scellerata e non è legata alla tecnica dell ...Il senatore all'epoca era comandante della sala operativa della Capitaneria di porto di Livorno e fu protagonista della famosa telefonata con il comandante Schettino ...