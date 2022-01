Speranza “10% non vaccinati comporta 2/3 ingressi in terapie intensive” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Rivendico la scelta di obbligo sopra i 50 anni per ridurre l'area dei non vaccinati, di poco superiore al 10%. Questo pezzetto di popolazione comporta due terzi degli ingressi in terapia intensiva e il 50% nelle aree mediche”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a una interrogazione sulle modalità di accertamento delle violazioni dell'obbligo vaccinale recentemente introdotto per coloro che hanno compiuto i 50 anni.“Siamo in una fase epidemica nuova e complessa, dovuta all'impatto della variante Omicron che ha provocato una crescita marcata dei casi anche a livello mondiale – ha detto Speranza -. Monitoriamo il dato delle ospedalizzazioni. C'è un dato che il rapporto casi/ospedalizzazioni è radicalmente cambiato grazie ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Rivendico la scelta di obbligo sopra i 50 anni per ridurre l'area dei non, di poco superiore al 10%. Questo pezzetto di popolazionedue terzi degliin terapia intensiva e il 50% nelle aree mediche”. Così il ministro della Salute, Roberto, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a una interrogazione sulle modalità di accertamento delle violazioni dell'obbligo vaccinale recentemente introdotto per coloro che hanno compiuto i 50 anni.“Siamo in una fase epidemica nuova e complessa, dovuta all'impatto della variante Omicron che ha provocato una crescita marcata dei casi anche a livello mondiale – ha detto-. Monitoriamo il dato delle ospedalizzazioni. C'è un dato che il rapporto casi/ospedalizzazioni è radicalmente cambiato grazie ...

Advertising

borghi_claudio : Accendo la televisione e mi tocca vedere in #CONFERENZASTAMPA un triste SPERANZA che dice che il 10% degli italiani… - GiovaQuez : Speranza: 'Una piccola minoranza del 10% di non vaccinati occupa i 2/3 dei posti letto di terapia intensiva e il 50… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | La conferenza stampa del premier Draghi sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo, con i… - LaNotifica : Speranza “10% non vaccinati comporta 2/3 ingressi in terapie intensive” - yablakla : @trvlinJ in Svezia c'è una casa ogni 10 chilometri, sono tendenzialmente asociali, e poi hanno la speranza di vita più breve -