Delia Duran fa infuriare Barbara D'Urso? Cosa è successo in diretta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip si sono affrontati tanti argomenti, eppure sono bastati cinque minuti di collegamento a Delia Duran per diventare la grande eroina della serata. Il suo discorso e la discussione con il marito, Alex Belli, che è in studio, sono ancora all'ordine del giorno, così come l'annuncio che ha fatto in diretta. "Mi sono presa una pausa di riflessione da mio marito Alex", ha rivelato Duran dalla stanza d'albergo dove trascorre la quarantena di cui avrà bisogno per poi iniziare la sua avventura a Casa. Ma poco prima che venisse svelata l'attuale relazione con il marito, Duran è stata protagonista di una bella burla di Alfonso Signorini. Infatti, per sottolineare l'annuncio, la modella ha chiesto alla conduttrice: "Vuoi una busta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 12 gennaio 2022)te l'ultimadel Grande Fratello Vip si sono affrontati tanti argomenti, eppure sono bastati cinque minuti di collegamento aper diventare la grande eroina della serata. Il suo discorso e la discussione con il marito, Alex Belli, che è in studio, sono ancora all'ordine del giorno, così come l'annuncio che ha fatto in. "Mi sono presa una pausa di riflessione da mio marito Alex", ha rivelatodalla stanza d'albergo dove trascorre la quarantena di cui avrà bisogno per poi iniziare la sua avventura a Casa. Ma poco prima che venisse svelata l'attuale relazione con il marito,è stata protagonista di una bella burla di Alfonso Signorini. Infatti, per sottolineare l'annuncio, la modella ha chiesto alla conduttrice: "Vuoi una busta ...

Advertising

bin_ci : RT @mrsincoerenza: Ma Delia Duran non stava mica facendo la quarantena a Roma? #gfvip - chiara_sciuto : RT @mrsincoerenza: Ma Delia Duran non stava mica facendo la quarantena a Roma? #gfvip - ElisaDiGiacomo : GFVip, il sospetto di alcuni fan: Basciano potrebbe avere 'mollato' Sophie per Delia Duran - Marti__80 : RT @mrsincoerenza: Ma Delia Duran non stava mica facendo la quarantena a Roma? #gfvip - mrsincoerenza : Ma Delia Duran non stava mica facendo la quarantena a Roma? #gfvip -