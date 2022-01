Traffico Roma del 10-01-2022 ore 10 | 30

(Di lunedì 10 gennaio 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, traffico di stupefacenti in zona Santa Palomba: 20 arresti - LuceverdeRoma : [AGG]?? #Roma - A24 Tratto Urbano ?#Traffico REGOLARE #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : [AGG]??? #Roma - Diramazione Roma Sud ?#Traffico REGOLARE #Luceverde #Lazio - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. I Carabinieri della Compagnia di Pomezia (Roma) alle prime luci dell’alba, hanno eseguito un’ordinanza applicativa… - reportdifesa : Roma. I Carabinieri della Compagnia di Pomezia (Roma) alle prime luci dell’alba, hanno eseguito un’ordinanza applic… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaToday

... con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata die ... a vario titolo, dall'associazione a delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti alla ...... con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata die ... a vario titolo, dall'associazione a delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti alla ...9.15 Droga, blitz CC di Roma, 20 arresti I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza con 21 misure di custodia cautelare (18 in carcere, 2 ai domiciliari e un ob- blig ...Il quadrante compreso tra via dei Papiri e via degli Astrini, complessi popolari ai confini con la campagna, era circondato dalle vedette: difficile entrare.