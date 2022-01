I partiti (in ordine sparso) scaldano i motori per la difficile corsa al Quirinale

Advertising

vertical_doubt : In modo cinico e sistematico, questa pandemia sta mettendo in ordine categorie umane, anagrafiche e classi sociali… - rosaca : RT @Maryljacb: @costa_costa1967 Si è comprato i partiti Si è comprato i sindacati La magistratura è assente Mattarella gli firma tutto… - Navarra22946672 : RT @Maryljacb: @costa_costa1967 Si è comprato i partiti Si è comprato i sindacati La magistratura è assente Mattarella gli firma tutto… - Maryljacb : @costa_costa1967 Si è comprato i partiti Si è comprato i sindacati La magistratura è assente Mattarella gli fir… - Estebiza : chi ha le scatole piene di questo clima politico arriverà al 10% , perchè è meglio mettersi nell'ordine di idee di… -

Ultime Notizie dalla rete : partiti ordine

Rivista Africa

Si è avuta la conferma da Salvini e Rampelli che tutta questa convinzione sul nome di Berlusconi dalle parti di Lega e Fratelli d'Italia non c'è... con addirittura undel giorno che ne chiede il raddoppio strutturale. Mi piacerebbe sapere ... Almeno per ciò che mi riguarda, questo distingue Fratelli d'Italia dagli altri'.I playoff saranno da brividi considerando che, in caso di passaggio contro la Macedonia, gli azzurri con tutta probabilità dovranno giocarsela con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ma non sarà solta ...