Australian Open 2022 | Andreas Seppi | mister 66 Slam consecutivi Superato anche Roger Federer | solo in due meglio dell’altoatesino

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Facendo i dovuti scongiuri, dal momento che da qui a lunedì prossimo può ancora succedere di tutto, specialmente in questo periodo,sta vedendo materializzarsi qualcosa in cui potrà dire di essere migliore di. Glirappresenteranno, infatti, il suo 66° torneo del Grandeconsecutivo. Uno in più dello svizzero, che si è fermato a 65 interrompendo la serie con il Roland Garros 2016, nell’anno dei problemi alla schiena ricorrenti. Si parla in questo caso, ovviamente, di tabellone principale: tale statistica, in altre parole, non prende in considerazione le qualificazioni, percome per, altrimenti i numeri sarebbero più elevati. Sonoin ...