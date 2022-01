Trezeguet riparte dall’Ecuador | il francese sarà il d s dell’Emelec

(Di domenica 9 gennaio 2022) Davidsi appresenta a diventare il nuovo direttore sportivo, club dell’Ecuador Davidricomincia…. L’ex bomber, che alla Juve ha regalato tante gioie, è pronto a riprendere dal Sud America il discorso lasciato in sospeso con il mondo del calcio. Non più brand ambassador bianconero dal 2021, l’ex numero 17 è ormai specializzato nel ruolo di direttore sportivo e si avvia a prendere in mano le redini, club che gioca in Ecuador. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, ieri Re David era già a Guayaquil, dove ha definito gli ultimi dettagli della trattativa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

