Overdose in centro storico, salvata una giovane di 26 anni. E' caccia al pusher (Di domenica 9 gennaio 2022) MACERATA - I poliziotti della volante della questura di Macerata, insieme al personale del 118, sono intervenuti in centro storico dove una ragazza di 26 anni era stata colta da malore dopo aver ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 9 gennaio 2022) MACERATA - I poliziotti della volante della questura di Macerata, insieme al personale del 118, sono intervenuti indove una ragazza di 26era stata colta da malore dopo aver ...

Advertising

CronacheMc : MACERATA - La giovane è stata soccorsa in via Crescimbeni. Sul posto il 118 e la polizia. Caccia al pusher - CronacheMc : CORRIDONIA - L'esame medico legale sul corpo di Roberto Achilli non ha rilevato nulla di particolare e resta confer… - cascinanotizie : Si 'buca' in centro e finisce in overdose Soccorso dal 118, ha lasciato l'ospedale nonostante le sue condizioni… - Manu98609866 : RT @verd44766903: - acino2020 : RT @verd44766903: -