Laureata, conosce 6 lingue. Finisce in strada e muore senza poter chiedere aiuto a nessuno (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una donna di origine viveva in una baracca a Firenze. Laureata, parlava 6 lingue e viveva insieme ai suoi 10 gatti. 45 anni. Una parte della sua vita vissuta per strada. Viorca era Laureata e parlava ben 6 lingue. Era originaria della Moldavia. La donna aveva raccontato la sua storia ad alcuni giornalisti del Corriere L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una donna di origine viveva in una baracca a Firenze., parlava 6e viveva insieme ai suoi 10 gatti. 45 anni. Una parte della sua vita vissuta per. Viorca erae parlava ben 6. Era originaria della Moldavia. La donna aveva raccontato la sua storia ad alcuni giornalisti del Corriere L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

clagodif : RT @SoniaLaVera: @LiciaRonzulli @mattino5 Perché non torna a fare la dama di compagnia e la smette di dire stron**te di cui neanche conosce… - jobwithinternet : RT @SoniaLaVera: @LiciaRonzulli @mattino5 Perché non torna a fare la dama di compagnia e la smette di dire stron**te di cui neanche conosce… - Mario44623861 : RT @SoniaLaVera: @LiciaRonzulli @mattino5 Perché non torna a fare la dama di compagnia e la smette di dire stron**te di cui neanche conosce… - SoniaLaVera : @LiciaRonzulli @mattino5 Perché non torna a fare la dama di compagnia e la smette di dire stron**te di cui neanche… -