Wanda Nara bomba atomica: forme esplosive, impossibile non guardare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Wanda Nara, moglie-agente di Icardi, ha postato una foto che ha mandato letteralmente fuori di testa tutto l’universo maschile. Wanda NaraLo sappiamo tutti: la Juventus ha bisogno di un attaccante per rinforzare un reparto offensivo che, in questa prima parte di stagione, ha deluso e non poco le aspettative. Allegri, se vuole raggiungere gli obiettivi prefissati con la società (il principale è sicuramente entrate nella prossima Champions League), deve mettere nel motore un numero nove con una media realizzativa ben diversa da quella di Morata e Kean. L’obiettivo principale, viste le difficoltà per arrivare a Vlahovic, è Mauro Icardi. Veline-calciatori, binomio finito? Niente affatto: dopo anni di “stop” ecco un nuovo amore Wanda Nara, fisico da far perdere la testa (FOTO) L’attaccante ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022), moglie-agente di Icardi, ha postato una foto che ha mandato letteralmente fuori di testa tutto l’universo maschile.Lo sappiamo tutti: la Juventus ha bisogno di un attaccante per rinforzare un reparto offensivo che, in questa prima parte di stagione, ha deluso e non poco le aspettative. Allegri, se vuole raggiungere gli obiettivi prefissati con la società (il principale è sicuramente entrate nella prossima Champions League), deve mettere nel motore un numero nove con una media realizzativa ben diversa da quella di Morata e Kean. L’obiettivo principale, viste le difficoltà per arrivare a Vlahovic, è Mauro Icardi. Veline-calciatori, binomio finito? Niente affatto: dopo anni di “stop” ecco un nuovo amore, fisico da far perdere la testa (FOTO) L’attaccante ...

Advertising

thepalecountess : Djokovic in versione Tom Hanks in The terminal potrebbe forse forse soppiantare l'affaire Icardi-Wanda Nara dal pod… - eheeheeehehehe2 : Ha detto che Paredes si è chiavato Wanda Nara quindi Maurito è caduto in depressione - Larabrusi : Ricapitolando in questi primi 5 gg del 2022 su Twitter ho imparato che Wanda Nara è una gran figa mentre… - JohSogos : RT @CorSport: Il bodyguard di #Wanda Nara: 'Sì, #Icardi mi ha licenziato!'?? - CorSport : Il bodyguard di #Wanda Nara: 'Sì, #Icardi mi ha licenziato!'?? -