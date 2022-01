La Asl ferma il Bologna: niente partita con l'Inter (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bologna - Inter sarà stata rinviata a causa dei casi di Coronavirus nei rossoblù. Il dipartimento di sanità pubblica di Bologna starebbe infatti predisponendo un provvedimento in tal senso dal momento ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 gennaio 2022)sarà stata rinviata a causa dei casi di Coronavirus nei rossoblù. Il dipartimento di sanità pubblica distarebbe infatti predisponendo un provvedimento in tal senso dal momento ...

capuanogio : L'ASL ferma la #Salernitana mettendo tutti in quarantena come contatti dei positivi. Chiesto il rinvio della partita con il #Venezia - cosimosimone2 : RT @Ossessionato1: Delaurentiis però andrebbe ringraziato, ha insegnato che contattando l’Asl puoi decidere di non presentarti alla partita… - adam_ounas10 : RT @kravotz: Ma quando è che interviene l'ASL e ferma Bernardeschi? - Ossessionato1 : Delaurentiis però andrebbe ringraziato, ha insegnato che contattando l’Asl puoi decidere di non presentarti alla pa… - MarcoMorons87 : @FBiasin Poi ci sono quelli che li hanno come il Verona ma la loro ASL li ferma e non ci fanno giocare -