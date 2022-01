Sanremo 2022, Amadeus è in guai serissimi: “Deve essere squalificato!” (Di martedì 4 gennaio 2022) Momenti di difficoltà per Amadeus e Sanremo. Un concorrente ha compiuto un’infrazione e le critiche piovono copiose: vogliono la squalifica Amadeus: la richiesta è netta, vogliono la squalifica (Youtube)Sanremo 2022 è alle porte, manca pochissimo: solo un mese. Eppure i problemi non sono ancora finiti, per Amadeus, o forse sono solo appena iniziati. Un’infrazione fatta da un concorrente, infatti, sta creando numerosi problemi al conduttore, al quale stanno arrivando numerose richieste di espulsione. Il fatto è grave e sicuramente merita uno sguardo più approfondito, ma Amadeus ci è già passato: queste sono ore di scelta e di riflessione. Leggi anche >>> “Vergogna, è disgustoso”: brutto gesto contro Jessica Selassié, scene imbarazzanti al GF Vip ... Leggi su specialmag (Di martedì 4 gennaio 2022) Momenti di difficoltà per. Un concorrente ha compiuto un’infrazione e le critiche piovono copiose: vogliono la squalifica: la richiesta è netta, vogliono la squalifica (Youtube)è alle porte, manca pochissimo: solo un mese. Eppure i problemi non sono ancora finiti, per, o forse sono solo appena iniziati. Un’infrazione fatta da un concorrente, infatti, sta creando numerosi problemi al conduttore, al quale stanno arrivando numerose richieste di espulsione. Il fatto è grave e sicuramente merita uno sguardo più approfondito, maci è già passato: queste sono ore di scelta e di riflessione. Leggi anche >>> “Vergogna, è disgustoso”: brutto gesto contro Jessica Selassié, scene imbarazzanti al GF Vip ...

