Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2022 ore 15 | 30

(Di domenica 2 gennaio 2022)DEL 02 GENNAIOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DALLA A1 VERSO FIRENZE SI è CONCLUSO L’ INCIDENTE TRA TRE VEICOLI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE CON TRAFFICO IN DIMINUZIONE. SEMPRE SULLA A1 IN DIREZIONE FIRENZE CODE PER LAVORI ALTEZZA FIANONO RESTANDO SULLA A1 CIRCONE SOSTENUTA A CAUSA DI DUE INCIDENTI VERIFICATISI A BREVE DISTANZA NEL TRATTO DELLANAPOLI, CHE VA DA FROSINONE E COLLEFERRO; ENTRAMBI IN DIREZIONEE PROPRIO ADALLE 16.30 E FINO ALLE 20.30 INIZIERA’ LA SECONDA FASE DELLA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA DEL NUOVO ANNO, CON IL BLOCCO DELLA CIRCONE ALL’INTERNO DELLA ...