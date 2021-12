Troppo potere ai padroni delle macchine Siamo in piena algocrazia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Noi Sapiens stiamo cedendo sempre più, sempre più capacità decisionale, sempre più liberta di scelta alle. O meglio: a chi è dietro quelle. A chi progetta, implementa e gestisce gli algoritmi. Attenzione: non parliamo solo di Facebook, Google, Amazon e compagnia bella. A impattare nella nostra vita di tutti i giorni ci sono anche gli algoritmi di proprietà pubblica, dei governi e del loro apparato burocratico. Insomma,in una morsa fra poteri privati e pubblici. Però per fortuna ci sono anche dei rimedi. A indicarceli è Federico Cabitza, professore associato presso l’Università di Milano-Bicocca dove insegna interazione uomo-macchina in diversi corsi di laurea, e dove è responsabile del laboratorio di modellazioneincertezze, decisioni e interazioni (MUDI) e dirige ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Troppo potere

L'HuffPost

... con il tentativo di insurrezione ordito dai sostenitori di Donald Trump con la (neanche) tacita approvazione del presidente uscente, disperato nei suoi tentativi di rimanere al. Black ...E che non solo di repressione dei movimenti, si parla nei centri del: ma del ridisegno ...al di sopra delle sue capacità di realizzarle nella storia. Una lettura importante per ...Cenni di ripresa economica sì, ma ancora deboli e troppo altalenanti, specialmente per un’area - come quella veneziana - molto dedita ad attività legate al turismo e al suo indotto e, quindi, soggette ...Tra i tanti ragionevoli auspici da formulare per il 2022 figura quello di una comunicazione diversa. Il desiderio dominante rimane quello della liberazione dal virus, ma in pochi sottolineano che la n ...