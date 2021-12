GF Vip 6 | Sophie Codegoni si dichiara ad Alessandro Basciano

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nonostante inizialmente sembrasse più orientato verso Soleil Sorge,negli ultimi giorni ce l’ha messa proprio tutta per conquistare. L’ex tronista di Uomini e Donne, va detto, non ha opposto molta resistenza e dopo i primi baci, si è aperta come mai primando i suoi sentimenti. GF Vip 6, scoppia la passione tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan Dopo aver lasciato in diretta la sua fidanzata Silvana, l'opinionista si è lasciato andare con la show-girl GF Vip 6,rivela i suoi sentimenti per“Mi piaci, sto bene con te. Penso che non ci sia neanche ...