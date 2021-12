Brusaferro | I casi saliranno ancora In queste vacanze siate più attenti

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Brusaferro: “Con Omicron i casi saliranno ancora. Sarà un Natale di prudenza, dobbiamo essere attenti” - istsupsan : ???S. Brusaferro: 'confrontando le due stagioni i casi #Covid19 notificati hanno raggiunto lo stesso livello dell’an… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Covid, Brusaferro: “Con Omicron i casi saliranno ancora. Sarà un Natale di prudenza, dobbiamo essere attenti” https://… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Sale l'incidenza dei casi, stabile l'indice Rt. Due regioni a rischio alto e diciotto a rischio moderato. Brusaferro: 'La varia… - lella18750 : RT @Tg3web: Sale l'incidenza dei casi, stabile l'indice Rt. Due regioni a rischio alto e diciotto a rischio moderato. Brusaferro: 'La varia… -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro casi

IN ITALIA E' IL 28% DEILa variante Omicron in Italia rappresenta oggi circa il 28% dei ... dice il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio. 'In base ai dati oggi ...Speranza: aumentofiglio di Omicron, Dl festività per fermare contagio.: variante al 28% in Italia. Raddoppio in due giorni Inoltre, fino al 31 gennaio 2022, sono vietate feste e ...Ancora in salita l’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Lo rileva la Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, ...ROMA – Arriva il via libera ufficiale della riduzione da 5 a 4 mesi della dose booster per fronteggiare i contagi in parte causati dalla variante Omicron. Il ministero della Salute ha, infatti, emesso ...