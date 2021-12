Assalto alla Cgil, il Gip: “I leader di Forza Nuova devono restare in carcere”. I legali: “Scelta assurda” (Di giovedì 23 dicembre 2021) I principali indagati per l’Assalto alla Cgil non possono ottenere la scarcerazione. Lo ha deciso questa mattina il Gip presso il Tribunale di Roma, Annalisa Marzano, rigettando questa mattina le richieste di scarcerazione per i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino e per Salvatore Lubrano. “Gli elementi di novità introdotti nella corposa istanza difensiva in realtà non mutano il quadro indiziario raccolto nei confronti degli indagati resisi autori di delitti estremamente gravi e protagonisti di un’azione di deliberato attacco alle istituzioni colpendo per l’appunto la sede del sindacato dei lavoratori Cgil”. Con questa motivazione il gip presso il Tribunale di Roma, Annalisa Marzano, ha rigettato questa mattina le richieste di scarcerazione per i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) I principali indagati per l’non possono ottenere la scarcerazione. Lo ha deciso questa mattina il Gip presso il Tribunale di Roma, Annalisa Marzano, rigettando questa mattina le richieste di scarcerazione per idiRoberto Fiore e Giuliano Castellino e per Salvatore Lubrano. “Gli elementi di novità introdotti nella corposa istanza difensiva in realtà non mutano il quadro indiziario raccolto nei confronti degli indagati resisi autori di delitti estremamente gravi e protagonisti di un’azione di deliberato attacco alle istituzioni colpendo per l’appunto la sede del sindacato dei lavoratori”. Con questa motivazione il gip presso il Tribunale di Roma, Annalisa Marzano, ha rigettato questa mattina le richieste di scarcerazione per i ...

fattoquotidiano : Assalto alla Cgil, la Procura chiede il giudizio immediato per 13: tra loro Fiore e Castellino - Mysterytrains : @rosapensierosa @rosadineve @FloraFrate La sua continua presenza in favore di Napoli, le sue posizioni sul reddito… - SecolodItalia1 : Assalto alla Cgil, il Gip: “I leader di Forza Nuova devono restare in carcere”. I legali: “Scelta assurda”… - alegio957 : RT @ilruttosovrano: La serenità con la quale Salvini e Meloni parlano dell'elezione del Presidente della Repubblica come se fosse un assalt… - LucaMercalli1 : @NostraD64669142 @liliaragnar da noi non ci fanno arrivare sotto al parlamento il 9 ottobre c'era gente da tutta It… -