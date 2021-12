Tragedia in Sicilia, la piccola Ginevra muore carbonizzata in un incendio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ginevra Manganello aveva solo 2 anni. La sua vita è volata via troppo presto in un incendio di un appartamento a Palma di Montechiaro, nella provincia di Agrigento. Alla base di questa Tragedia si sarebbe un cortocircuito che ha successivamente generato un grande incendio nell’abitazione di via San Giuseppe. Mentre si propagavano le fiamme, la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)Manganello aveva solo 2 anni. La sua vita è volata via troppo presto in undi un appartamento a Palma di Montechiaro, nella provincia di Agrigento. Alla base di questasi sarebbe un cortocircuito che ha successivamente generato un grandenell’abitazione di via San Giuseppe. Mentre si propagavano le fiamme, la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

