Silvia Toffanin confessa l’inedito difficile periodo | Rimaneva immobile a guardarla

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha passato undella sua vita moltoe lo ha raccontato in tv. Scopriamo cosa le è successo. Tutte le persone al mondo vivono dei momenti che sembrano dei loop infiniti da cui non si riesce a uscire. Anche la conduttrice di Verissimo,, ha vissuto uncomplicato e lo ha voluto rendere pubblico. Lei è molto riservata e non ha neanche dei profili social, ma questa realtà l’ha voluta raccontare all’opinione pubblica. La donna non ama finire al centro degli scoop, ma la sua relazione con Pier Silvio Berlusconi la obbliga a questo.insieme al compagno Pier Silvio Berlusconi (GettyImages)è nota al ...