DAZN, dal 2022 niente doppia visione: finora sfruttata in modo scorretto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Veronica Diquattro, chief revenue officer Europe e ceo per l'Italia e la Spagna, ha ribadito, ancora una volta, il concetto: niente doppia utenza per DAZN dal 2022. La modalità sembra essere stata sfruttata in modo scorretto dagli utenti, che finora hanno condiviso le proprie password con persone note e non note, arrecando evidenti danni economici al colosso dello streaming inglese. Come riportato da 'corriere.it', l'utenza unica è argomento solo rimandato alla prossima stagione calcistica, un'idea che DAZN non ha affatto abbandonato. Non sarà più consentito a due utenti con lo stesso abbonamento, dal 2022, fruire in contemporanea dei contenuti di DAZN, a meno che non si utilizzi la stessa rete ...

