Emanuela Aureli | “l’imitazione nasce un po’ per caso | ma sempre per simpatia”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 18 dicembre 2021) Lairresistibile, la voce capace di imitare alla perfezione i mostri sacri della musica leggera al femminile, così come uomini dalla stazza e dal timbro diversissimi. In una parolache si racconta in una chiacchierata con il direttore di VelvetMAG Angela Oliva per spiegare uno dei mestieri più amati della tv. Intervista esclusiva dia VelvetMAG Comeun’imitazione?La fonte di ispirazione principale è la tv, che io guardo per scegliere i personaggi famosi da imitare, così come è fonte continua di materiale per migliorarli. Confesso che mi guida molto lache provo per il personaggio stesso, non necessariamente è legato al suo successo o alla notorietà. Comincio a studiarne la gestualità e in parallelo lavoro su come ...