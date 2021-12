Bob, Coppa del Mondo 2021-2022: Francesco Friedrich cala il poker ad Altenberg e scappa in classifica, 13° Baumgartner (Di sabato 18 dicembre 2021) Inarrestabile. Francesco Friedrich si è aggiudicato anche la tappa di Altenberg, quinto appuntamento della Coppa del Mondo di bob 2021-2022 e, vedendo i risultati ottenuti dai rivali, scappa ufficialmente in classifica generale verso l’ennesima Sfera di Cristallo della sua clamorosa carriera. Sul budello tedesco, la quarta prova stagionale di bob a 2 ha visto primeggiare il padrone di casa più illustre, con due manche impeccabili, nelle quali non ha lasciato scampo ai rivali. Alle sue spalle il connazionale Christian Hafer secondo con il tempo di 1:50.59 (55.24 nella prima manche e 55.35 nella seconda) a 22 centesimi di distacco, mentre completa il podio a 31 centesimi il canadese Justin Kripps (55.42 e 55.26). Quarta posizione per il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Inarrestabile.si è aggiudicato anche la tappa di, quinto appuntamento delladeldi bobe, vedendo i risultati ottenuti dai rivali,ufficialmente ingenerale verso l’ennesima Sfera di Cristallo della sua clamorosa carriera. Sul budello tedesco, la quarta prova stagionale di bob a 2 ha visto primeggiare il padrone di casa più illustre, con due manche impeccabili, nelle quali non ha lasciato scampo ai rivali. Alle sue spalle il connazionale Christian Hafer secondo con il tempo di 1:50.59 (55.24 nella prima manche e 55.35 nella seconda) a 22 centesimi di distacco, mentre completa il podio a 31 centesimi il canadese Justin Kripps (55.42 e 55.26). Quarta posizione per il ...

