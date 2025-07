Caro voli in Sicilia e in Sardegna l’Antitrust chiama in causa la Commissione Ue

In un momento in cui i costi dei voli verso Sicilia e Sardegna crescono, l’Antitrust italiano solleva il velo su un tema cruciale: la trasparenza nei prezzi. La richiesta alla Commissione europea di un confronto sui tarif­fari mette in evidenza le preoccupazioni di tanti cittadini che, tra spese impreviste, rinunciano a riabbracciare i propri cari. È ora di fare luce su questo mercato in fermento, perché la trasparenza è il primo passo verso un volo più giusto per tutti.

L’Antitrust ha chiesto alla Commissione europea un confronto sui prezzi dei voli da e verso la Sicilia e la Sardegna. Le tariffe sempre più alte sono al centro del dibattito sulle due Isole, con molti siciliani e sardi a rinunciare a tornare dai familiari per non incappare in spese elevate. L’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato, quindi, ha chiesto «maggiore trasparenza sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri per le rotte da e per Sicilia e Sardegna». Lo ha spiegato Milano Finanza, che ha sottolineato come l’organismo voglia verificare «le iniziative da adottare, nell’ambito dei propri poteri, in modo da agevolare la comparabilità delle tariffe aeree e migliorare così il funzionamento concorrenziale dei mercati interessati». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caro voli in Sicilia e in Sardegna, l’Antitrust chiama in causa la Commissione Ue

