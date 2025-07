Diogo Jota morto con il fratello 10 giorni dopo il matrimonio | cosa sappiamo sull’incidente in Lamborghini VIDEO

Tragedia inaspettata scuote il mondo dello sport: appena dieci giorni dopo il matrimonio, Diogo Jota e suo fratello André Silva hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. La Lamborghini noleggiata sulla quale viaggiavano si è schiantata e incendiata sulla A52, nel comune di Cernadilla. Le indagini della guardia civile puntano il dito sull’alta velocità e lo stato irregolare della strada come cause principali. Una perdita improvvisa che lascia senza parole.

Alle 00:30 circa, sulla A?52 al km?65 nel comune di Cernadilla (Zamora), la Lamborghini noleggiata su cui viaggiavano Diogo Jota (28 anni) e il fratello André Silva (26 anni) ha perso il controllo durante un sorpasso. La guardia civile indaga: il primo sospettato è lo scoppio di uno pneumatico posteriore, causato dall’alta velocità e dallo stato irregolare del manto stradale. L’ auto è uscita di strada, finendo in un bosco e prendendo fuoco. I corpi dei due fratelli sono stati trasferiti all’Istituto Forense per l’autopsia. Noleggio e velocità – le prime ricostruzioni. Stando a fonti citate da El País, la Lamborghini sarebbe stata presa a noleggio da Diogo stesso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Diogo Jota morto con il fratello 10 giorni dopo il matrimonio: cosa sappiamo sull’incidente in Lamborghini (VIDEO)

