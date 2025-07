Beukema-Napoli è fatta | e c’è un retroscena importante

Sam Beukema, difensore del Bologna, ha mostrato con decisione il suo desiderio di vestire il colori del Napoli. Recenti segnali e dettagli rivelano un retroscena sorprendente che conferma come l’operazione sia ormai in fase di definizione. La volontà del giocatore e le mosse delle due società sembrano portare a un accordo imminente, rendendo questa trattativa una delle più calde dell’estate. La notizia potrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, segnando un nuovo capitolo nel mercato partenopeo.

