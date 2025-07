Indagini chiuse per la morte di Ramy Elgaml contestato l' omicidio stradale all' amico e a un carabiniere

La tragica vicenda di Ramy Elgaml, il 19enne morto in un inseguimento mozzafiato a Milano, si avvia verso una svolta cruciale. La Procura ha chiuso le indagini, preparando la richiesta di processo per omicidio stradale contro Fares Bouzidi e un carabiniere coinvolto nell’inseguimento. Un caso che solleva ancora molte domande sulla sicurezza e la giustizia sulle nostre strade. Si attende ora l’auspicato chiarimento.

La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi per la morte di Ramy Elgaml, il 19enne che era in sella allo scooter guidato dall’amico e che venne inseguito, il 24 novembre, per 8 km dai carabinieri. La stessa contestazione di omicidio stradale nella chiusura delle indagini riguarda il militare alla guida dell’ultima. 🔗 Leggi su Feedpress.me