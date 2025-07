VIDEO – Milan Ricci è arrivato a Casa Milan per la firma sul contratto

Il transfer di Samuele Ricci al Milan si è ufficialmente concluso: dopo visite mediche, idoneità sportiva e firma del contratto, l'ormai nuovo centrocampista rossonero si prepara ad affrontare una nuova avventura. La sua determinazione e talento rappresentano un nuovo capitolo per il club meneghino, pronto a scrivere pagine entusiasmanti. Scopri i dettagli di questa importante operazione nel nostro video con Stefano Bressi.

Dopo aver completato le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, Ricci è arrivato a Casa Milan per mettere nero su bianco il contratto. Samuele Ricci è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Dopo aver completato le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, il centrocampista è arrivato a Casa Milan per firmare il contratto.

