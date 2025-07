2025 il Giubileo di Capri | la Biennale Fashion Art di Isaia il concerto in piazzetta di Gianluigi Lembo e Elton John in incognito alla Certosa

Nel cuore di Capri, il 2025 si annuncia come un anno straordinario: tra il Giubileo, la biennale fashion art di Isaia, e concerti esclusivi in piazzetta, l’isola si trasforma in palcoscenico di eventi senza precedenti. Gianluca Isaia, erede della tradizione sartoriale, ha rivoluzionato l’azienda triplicando i risultati, ma il vero colpo di scena potrebbe essere la vendita del suo marchio di eccellenza artigianale, fatto che farà parlare il mondo della moda. Come ti...

Ogni due anni per creare l’aspettativa. Gianluca Isaia eredita l’azienda sartoriale del padre, triplica il fatturato, 500 dipendenti ma sopratutto non vende. Due anni fa si inventò una sorte di Biennale pied sans l’eau al Beach Club più griffato di Capri, sicuramente il primo, firmato Dior al Riccio. Gli invitati a darsi di gomito, vedrai che annuncia la vendita del marchio fatto di sapienza artigianale che fa gola ai pescecani del FF ( come ti Frego il Fashion, ti compro le azioni, aumento di capitale e ti sbatto fuori). Invece Gianluca rimane ben saldo al timone dell’azienda di famiglia. Quest’anno alla Conca del Sogno di Recommone, non occorre aggiungere altro per descrivere l’incanto del posto in un anfratto della costiera amalfitana, allo stesso parterre internazionale apriva la sua Open-Air Gallery, manichini sospesi nel vuoto come un tuffo a mare, altri su vecchie barchette di pescatori all’insegna del leit motif “ A mmare cu tutti ‘e panne” ( espressione follkloristica dialettale siamo finiti a mare con i vestiti). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 2025, il “Giubileo” di Capri: la Biennale Fashion Art di Isaia, il concerto in piazzetta di Gianluigi Lembo e Elton John in “incognito” alla Certosa

In questa notizia si parla di: capri - biennale - fashion - isaia

2025, il “Giubileo” di Capri: la Biennale Fashion Art di Isaia, il concerto in piazzetta di….

Isaia approda a Capri, Hong Kong e Mosca - MilanoFinanza News - Isaia, marchio napoletano di abbigliamento maschile di lusso, arricchisce la propria rete di punti vendita in Italia e all’estero con tre nuovi monomarca a Capri, Mosca e Hong Kong. Scrive milanofinanza.it

Isaia apre tre nuovi store tra Italia e estero - Isaia, lo storico marchio napoletano di abbigliamento maschile di lusso, continua a ritmo serrato il suo piano di espansione in Italia e all’estero. Riporta it.fashionnetwork.com