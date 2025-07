Ius scholae l’apertura del Pd a Forza Italia | Passi in avanti

Il dibattito sull’Ius Scholae si accende nuovamente, con Forza Italia che apre alla possibilità di una convergenza parlamentare e il Partito Democratico che mostra apertura, pur mantenendo alcune riserve. La questione, al centro del confronto politico, rappresenta un passo avanti nella direzione di una riforma inclusiva. Ma quanto potrà davvero cambiare questa svolta? È ancora tutto da scoprire, e il futuro della legge dipende dalla volontà di tutte le parti coinvolte.

Il dibattito sullo ius scholae è tornato al centro della scena politica con una proposta di Forza Italia che ha aperto a una possibile convergenza parlamentare, anche con l’appoggio delle opposizioni. Il Partito democratico si è detto disponibile a discutere, pur con delle riserve: Piefrancesco Majorino, responsabile immigrazione del partito, ha chiarito che «per noi la cosa importante, ben al di là dei giochi di palazzo sulla pelle delle persone, è far fare passi avanti per cambiare la legge sulla cittadinanza che riteniamo ingiusta verso chi è nato o cresciuto in Italia e non si vede ancora riconosciuto come cittadino». 🔗 Leggi su Lettera43.it